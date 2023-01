Legalità, gli studenti in visita al comando dei carabinieri di Terracina

A partire dal mese di novembre 2022, nei comuni ricadenti nel territorio della compagnia dei carabinieri di Terracina, si sono tenuti degli incontri con alunni di diversi istituti scolastici con l’obiettivo di fornire un contributo formativo alla cultura della legalità. Nel corso degli incontri, che hanno coinvolto studenti delle scuole medie e delle superiori, sono stati propiettati filmati per far conoscere le specialità dell'Arma dei carabinieri e poi gli ufficiali della compagnia di Terracina si sono confrontati con gli alunni rispondendo alle loro domande anche su temi delicati come il bullismo, lo stalking, la sicurezza stradale, l'uso di stupefacenti.

Il 16 dicembre scorso è stato invece il comando dei carabinieri di Terracina ad ospitare gli alunni degli istituti Giovanni Paolo II e G. Manzi di Terracina che, accompagnati dagli insegnanti, hanno visitato gli uffici del comando, la centrale operativa,il parco delle autovetture di servizio e il laboratorio del fotosegnalamento. Gli incontri presso le scuole e le visite presso la caserma di Terracina proseguiranno anche nel corso del nuovo anno e rientrano, a livello nazionale, nel piano di un contributo dell’Arma alla dormazione della cultura della legalità.