Fermato in auto fornisce false generalità: la targa era rubata

Falsa attestazione a pubblico ufficiale e riciclaggio. Per questi reati i carabinieri del Nor- aliquota radiomobile hanno arrestato a Terracina un uomo di 44 anni. Era alla guida di un'auto ed è stato fermato per un controllo, ma ai militari ha fornito false generalità.

I carabinieri, da una serie di riscontri dalla banca dati, hanno accertato che la targa esposta sull'auto risultava segnalata come oggetto di un furto ed era in realtà abbinata a un altro veicolo. L'auto sul quale il 44enne viaggiava era invece intestata un cittadino brasiliano residente anche lui a Terracina. All'interno dell'abitacolo i militari hanno trovato e sottoposto a sequestro la polizza assicurativa del veicolo e la carta di identità del cittadino proprietario dell'auto.