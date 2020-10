Tentata rapina a Terracina: minaccia con un coltello un giovane per farsi dare i soldi

Armato di un coltellino si è avvicinato ad un giovane in strada tentando di rapinarlo. Protagonista un uomo di 36 anni di Terracina denunciato oggi dai carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile impegnati in un’attività di controllo del territorio

I fatti sono accaduti nella città sul litorale pontino nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, quando il 36enne ha avvicinato un ragazzo di 29 anni in strada e dietro la minaccia di un coltellino ha cercato di farsi consegnare i soldi non raggiungendo il suo obiettivo solo perché il giovane è riuscito subito ad allontanarsi e a scappare. Per l’uomo è scattata la denuncia per tentata rapina.