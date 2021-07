Terracina: tenta di rapinare una pizzeria da asporto e picchia un dipendente, arrestato

Momenti di tensione sono stati vissuti nella serata di ieri, sabato 10 luglio, in una pizzeria da asporto a Terracina dove è dovuta intervenire la polizia per una tentata rapina.

Protagonista un uomo di 43 anni di origini tunisine che, come ricostruito dalla Questura, di è recato nell’attività dove ha ordinato del cibo pretendendo poi di allontanarsi senza pagare. Al suo rifiuto di consegnare quanto ordinato se prima non venisse saldato il conto, il 43enne ha sputato in faccia ad un dipendente colpendolo anche con un pugno al naso. Non solo, ma dopo ha anche scavalcato il bancone tentando di impossessarsi della cassa contenente il denaro contante. Il dipendete non si è fatto intimidire riuscendo ad impedire che l’uomo si appropriasse della cassa ricevendo però un altro pugno al volto.

Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Volante che ha rintracciato il 43enne che ha rifiutato di esibire loro i propri documenti richiesti opponendo un’attiva resistenza. A quel punto per lui è scattato l’arresto per i reati di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il dipendente della pizzeria che ha fatto ricorso alle cure dei sanitari ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.