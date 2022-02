Anziano truffato da un finto avvocato che chiede soldi per un incidente: un arresto

Al telefono con la sua vittima si è spacciato per avvocato e ha chiesto un indennizzo per un presunto investimento di un motocista e riuscendo così a farsi consegnare la somma di 2.300 euro. Nella truffa architettata da un 62enne originario di Napoli è caduto un anziano di Terracina, arrestato dai carabinieri della stazione dlocale n flagranza di reato per truffa aggravata.

L'uomo aveva infatti richiesto un indennizzo raccontando che il figlio della vittima aveva investito un motociclista. Ma il raggiro è stato scoperto dai militari e il denaro è stato immediatamente recuperato e restituito. L'arrestato è stato temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Terracina e poi processato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.

L'azione di sensibilizzazione nei confronti delle categorie più vulnerabili, grazie alla diffusione di volantini sulle truffe ai danni di anziani, comincia dunque a dare i primi risultati. "Soprattutto nell’area di Terracina e Formia, dove il fenomeno è più sentito - si legge in una nota dei carabinieri - si percepisce, da parte delle potenziali vittime, una maggiore consapevolezza dei rischi che corrono e soprattutto la comprensione dei diversi modus operandi messi in atto dai truffatori. Questo ha determinato un maggiore livello di guardia delle vittime e dei loro familiari, che si sono resi sempre più attivi nel segnalare ai carabinieri eventuali episodi sospetti". Da parte del comando provinciale dell'Arma continua la diffusione di brochure informative nelle chiese, nei circoli ricreativi per anziani e presso gli uffici postali.