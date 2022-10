I carabinieri ritrovano il portafoglio smarrito: la turista tedesca torna a Terracina per ringraziarli

Aveva smarrito il portafoglio mentre era a bordo di un autobus verso Terracina e lo ha ritrovato solo grazie all'intervento dei carabinieri. Così, dalla Germania, è voluta tornare per incontrarli e ringraziarli personalmente. Protagonista della vicenda una turista tedesca che, al termine di una vacanza sulle isole ponziane, il 5 settembre scorso si trovava in viaggio su un autobus da Gaeta a Terracina dove poi avrebbe dovuto prendere una coincidenza per tornare nel suo Paese. Proprio sul mezzo pubblico però la signora ha smarrito il portafoglio dove erano contenuti il passaporto e il biglierro aereo.

A quel punto la donna, disperata, si è recata alla caserma dei carabinieri di Terracina per chiedere aiuto. I militari hanno dunque attivato le ricerche e rintracciato l'autista che quel giorno era alla guida del mezzo. Sono riusciti a recuperare il portafoglio e hanno così consentito alla turista di raggiungere in tempo l'aeroporto di Fiumicino. Così proprio ieri, 18 ottobre, la donna è tornata appositamente a Terracina con l'intento di ringraziare di persona i carabinieri che l'avevano aiutata e fatto loro dono di alcuni biscotti tipici della tradizione tedesca.