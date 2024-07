La carrozzina elettrica si ribalta sulla sponda del canale, un uomo paralizzato salvato dai poliziotti

Stava per cadere in un canale rischiando di annegare, ma è stato soccorso dagli agenti di polizia e messo in salvo. E' la disavventura capitata a Terracina da un uomo, in carrozzina e parzialmente paralizzato.

I poliziotti hanno ricevuto la richiesta di aiuto e si sono precipitati sul luogo indicato iniziando subito le ricerche incamminandosi a piedi lungo le stradine che costeggiano il canale. Dopo aver percorso alcuni metri hanno notato una carrozzina elettrica ribaltata sul fianco e sulla sponda hanno trovato l’uomo, ormai stremato, che tentava di restare aggrappato per non scivolare in acqua. L'arrivo tempestivo dei soccorsi ha consentito di scongiurare il peggio. Gli agenti hanno infatti preso una fune agganciandola a un albero e si sono poi calati verso il corso d'acqua riuscendo ad afferrare l'uomo e a tirarlo su. Il malcapitato, che ha riportato diverse ferite, è scoppiato così in un pianto liberatorio e ha ringraziato i poliziotti per averlo messo in salvo. Subito dopo è stato affidato al personale del 118 che nel frattempo aveva raggiunto il canale.

L’anziano ha raccontato che mentre era intento a fare un giro nei dintorni del canale, la stampella che di solito lo aiuta nella deambulazione si è accidentalmente incastrata nell’acceleratore della carrozzina elettrica, facendogli perdere il controllo. Per fortuna è riuscito ad abbandonare la carrozzina prima di cadere nel canale, ma è rimasto aggrappato alla sponda per circa due ore prima di riuscire a chiamare aiuto.