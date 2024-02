Villetta esplosa per una fuga di gas, cinque i feriti: sono tutti ricoverati

Proseguono anche questa mattina, alla luce del giorno, gli accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella villetta di via Ponte di Ferro alla periferia di Terracina distrutta ieri sera, venerdì 9 febbraio, da una esplosione.

I feriti, cinque in tutto, attualmente sono tutti ricoverati presso strutture sanitarie. La più grave è una donna per la quale si è reso necessario l’elitrasporto a in un ospedale romano in codice rosso: nell’esplosione ha perso un dito e ha riportato ustioni al viso. Gli altri quattro feriti, due donne, un uomo e un bambino, hanno riportato feriti più lievi e sono stati soccorsi dai mezzi del 118 e poi condotti in ospedale. Le loro condizioni sono stabili.

La casa a due piani è stata dichiarata inagibile e i tecnici sono al lavoro per capire origini e modalità della deflagrazione: secondo le prime indicazioni l’esplosione si sarebbe sviluppata all’interno della villetta. Gli investigatori dell’Arma dei carabinieri e dei vigili del fuoco stanno indagando su eventuali responsabilità per quanto accaduto: gli esiti degli accertamenti saranno poi trasmessi alla Procura della Repubblica mentre sul posto si continua a lavorare per la messa in sicurezza dell'area.