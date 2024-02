"Non ho violentato mia nipote: la denuncia è una vendetta dei genitori"

Ha raccontato di non avere violentato la nipote 12enne l'uomo di nazionalità romena finito agli arresti domiciliari in seguito alla denunica presentata alla polizia di Terracina a ottobre dello scorso anno dai familiari della vittima. Il 35enne questa mattina è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Laura Morselli e ha negato tutte le accuse.

Il procedimento ha preso il via quando la ragazzina ha raccontao alla sorella maggiore che in una occasione in cui era rimasta sola con lo zio perchè i genitori gli avevano chiesto di occuparsi di lei in loro assenza lui era entrato nella sua camera da letto e aveva abusato di lei. Un racconto arrivato a circa otto mesi dal fatto perchè la vittima aveva preferito tacere per paura e per il tinore di non essere creduta. I genitori hanno dunque presentato una denuncia che ha dato il via ad una serie di accertamenti inclusa l'audizione della 12enne in modalità protetta: in quella ocasione davanti al magistrato lei ha confermato tutto e per l'uomo è scattata una ordinanza di custodia cautelare che lo ha fatto finire ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico: l'accusa è violenza sessuale aggravata a danno di una minore.

Questa mattina l'interrogatorio di gararanzia nel corso del quale il 35enne, assistito dall'avvocato Ugo Bianchetti, ha respinto le accuse raccontando che quella sera lui non è neppure rimasto a dormire in quella abitazione ma è tornato a casa propria. Ha aggiunto che le accuse nei suoi confronti sono il risultato di screzi familiari con la famiglia della ragazzina. Al termine dell'interrogatorio la difesa ha depositato un'istanza per chiedere la revoca della misura cautelare: il gip si è riservato di prendere una decisione all'esito del parere del pubblico ministero titolare dell'indagine.