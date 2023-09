Violenza sessuale su una 15enne a bordo del bus, condannato

Era stato arrestato il 14 marzo scorso per avere palpeggiato una ragazzina sull’autobus e oggi per un cittadino di nazionalità indiana è arrivata una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale aggravata.

Il reato era stato consumato su un mezzo di linea della tratta Terracina-Monte San Biagio dove l’imputato aveva costretto una 15enne che viaggiava sul mezzo pubblico a subire atti sessuali spingendola contro il vetro del finestrino per impedirle di muoversi, poi l’aveva accarezzata sulle gambe fino quasi a raggiungere le parti intime e infine le aveva preso una mano e l’aveva baciata. La denuncia della vittima aveva portato al suo arresto e ieri davanti al giudice per le indagini preliminari Mario la Rosa si è svolto il processo con giudizio abbreviato su richiesta della difesa dell’indiano, rappresentato dall’avvocato Massimiliano Cesare Fornari. L’accusa, rappresentata in aula dal pubblico ministero Giorgia Orlando, a conclusione della requisitoria ha chiesto una condanna a quattro anni di carcere mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione e in subordine la derubricazione in molestie con l’applicazione della misura dell’espulsione come sanzione sostitutiva della pena.

A conclusione della camera di consiglio il gip ha condannato l’uomo a tre anni e sei mesi di carcere e a 15mila euro di risarcimento a favore della vittima. La pena sarà scontata con l’affidamento ai servizi sociali.