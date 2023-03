Gli studenti in visita alla caserma dei carabinieri, con disegni e biglietti per i militari

La "cultura della legalità" continua ad essere promossa negli istituti scolastici della provincia pontina, nell'ambito di iniziative programmate dal comando dell'Arma. L'iniziativa ha coinvolto anche gli istituti di Terracina, dove i carabinieri hanno programmato, già dallo scorso novembre, incontri periodici con gli studenti delle scuole di primo e secondo gradi, proiettando filmati per far conoscere le competenze e le specialità dell'Arma.

Il personale della compagnia, coadiuvato dai colleghi delle caserme dei carabinieri forestali dislocati sul territorio, si è confrontato con gli alunni rispondendo alle loro domande, interagendo, in particolare, su tematiche sociali quali il bullismo, lo stalking, la sicurezza stradale, l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, il rispetto dell’ambiente e della fauna.

Il 21 marzo in particolare, data in cui si celebra la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno delle vittime innocenti della mafia” è stato invece il comando di Terracina ad ospitare circa 100 alunni delle quinte elementari dell’istituto comprensivo Don Milani di Fondi, provenienti dai due plessi ubicati in via Toscana e via provinciale San Magno. Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, hanno visitato gli uffici del comando, la centrale operativa, il parco delle autovetture di servizio, il laboratorio del fotosegnalamento e hanno assistito a una dimostrazione pratica delle unità cinofili dell’Arma ubicati in Roma Santa Maria Galeria. Una visita che si è conclusa con un omaggio ai militari: disegni e lettere di augurio per le prossime festività pasquali.