Voragine sulla Pontina, proseguono i lavori: il ripristino previsto entro il 10 novembre

Proseguono nel territorio di Terracina i lavori di ripristino del piano viabile della Pontina in prossimità del chilometro 96,200, dove il 5 ottobre scorso, dopo forti piogge che hanno interessato la zona, si è verificato un cedimento della strada che ha provocato una voragine sul ciglio della carreggiata.

Grazie all'intervento tempestivo delle pattuglie della polizia stradale di Terracina il tratto è stato subito interdetto al traffico per evitare rischi per gli automobilisti. Sono stati quindi indicati percorsi alternativi e il personale dell'Anas sta tuttora presidiando gli svincoli per gestire al meglio la viabilità. In particolare, la circolazione in direzione sud viene deviata sulla strada Migliara 58 mentre il traffico diretto a nord viene deviato sulla Migliara 56.

L'Anas, che ha avviato gli interventi per il ripristino della viabilità e le conseguenti verifiche tecniche sull'intero tratto di strada interessato, ha annunciato che i lavori saranno ultimati entro il prossimo 10 novembre. Come annunciato dunque, ci vorrà ancora un mese perché sia ripristinata la circolazione sulla Pontina, ricadente nel comune di Terracina.