Terremoto a Latina: scossa con epicentro nella zona di Priverno

Terremoto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 febbraio, nella provincia di Latina: dalle prime informazioni la scossa si è verificata con epicentro nella zona di Priverno. La terra, come riporta il sito dell’Ingv, ha tremato alle 14.30, ora italiana.

Il sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ad una profondità di 9 chilometri.

“Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km NW Priverno (LT)”, si legge ancora sul sito dell’Ingv, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.48, 13.17 ad una profondità di 9 km. E’ stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’epicentro si trova a non molta distanza dal cimitero di Priverno, a ridosso di via Torretta Rocchigiana.

Poco dopo la scossa per tranquillizzare i cittadini è intervenuta anche Anna Maria Bilancia, sindaco di Priverno. “Carissime/i, credo abbiate sentito tutte/i, alle 14,34, un boato con una breve, ma ben avvertita scossa di terremoto” ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina facebook. “Ci siamo spaventati ma per fortuna sembra, almeno al momento, che non ci siano stati danni. Ad ogni buon conto, la nostra Polizia Locale e le Protezioni Civili stanno effettuando controlli. Nel frattempo, l'Ufficio Tecnico si sta occupando dei controlli sugli edifici scolastici”.

