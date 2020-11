Terremoto a Sermoneta: “Nessuna esplosione in cava, solo una lieve scossa”

“Nessuna esplosione in cava, solo una lieve scossa di magnitudo 2.0”: questa la precisazione arrivata dal sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli nella serata di ieri, martedì 3 novembre, in seguito al terremoto che si era registrato in mattinata con epicentro proprio nella zona del centro lepino.

"L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato questa mattina alle ore 8.08 una scossa di magnitudo 2.0, localizzato a 2 km nordest di Sermoneta, dovuta a una presunta ‘esplosione in cava’. Premesso che non risultano cave attive nel territorio comunale di Sermoneta - spiega il primo cittadino -, come sindaco ho personalmente contattato le autorità preposte (carabinieri e Prefettura) per chiarire l’origine di questa esplosione. Non risultavano esplosioni programmate”.

“Ho così così contattato la sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha provveduto a verificare che quella di stamattina non è stata una esplosione, ma una lieve scossa sismica a 7 km di profondità in località via Ninfina tra Sermoneta e Bassiano. L’Ingv ha già corretto l’informazione sul proprio sito web".

Come si legge sul sito dell’Ingv, il “terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km NE Sermoneta (LT), con coordinate geografiche (lat, lon) 41.57, 13 ad una profondità di 7 km". Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.