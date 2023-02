Altra scossa di terremoto in provincia: la terra di nuovo a Sezze

Un'altra scossa di terremoto è stata avvertita nella notte a Sezze, come già accaduto nella mattinata del 16 febbraio. La magnitudo registrata dalla sala sismica dell'Ingv è stata di 1.9, mentre quella precedente del 2.2. La scossa è stata avvertita alle 00,21. La localizzazione, come riportano i dati pubblicati dell'Ingv, è a 3 km a Nord Est di Sezze, a una profondità di 7 km.,

"Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 3 km NE Sezze (LT) con coordinate geografiche (lat, lon) 41.5190, 13.0760", si legge sul sito dell'Ingv.

La scossa, seppure di lieve entità, è stata avvertita dalla popolazione, tanto che il sindaco di Sezze Lidano Lucidi ha pubblicato nella notte un posto su Facebook: "Sentita una bella scossa, tutto ok? Segnalatemi criticità se ci sono". E in molti hanno risposto che in diverse zone del comune il terremoto è stato avvertito distintamente creando un po' do paura.