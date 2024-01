Faceva propaganda all'Isis sui social: la donna tunisina arrestata a Latina condannata in appello

Era stata arrestata il 18 dicembre 2020 a Latina dopo un'indagine condotta dalla Digos. Janet Zouabi, 38enne, di nazionalità tunisina, era accusata di fare propaganda terroristica, ritenuta responsabile di associazione con finalità di terrorismo internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo. L'indagine aveva preso avvio con la segnalazione, acquisita attraverso il Federal Bureau Investigation americano, di un profilo Telegram che era attivo nella propaganda in favore dell'autoproclamato stato islamico.

Ora la donna tunisina, già condannata in primo grado a cinque anni e tre mesi di carcere, è stata condannata anche in secondo grado. La Corte di appello di Roma, accogliendo la richiesta del procuratore generale Francesco Mollace, ha però ridotto la condanna a tre anni e mezzo.

Secondo l’accusa la tunisina utilizzava i social network per la propaganda dell’Isis e attraverso il suo account rivolgeva inviti a utenti di gruppi attivi nel web riconducibili all’autoproclamato stato islamico a compiere attentati, con indicazioni sulle modalità di esecuzione e istruzioni per la fabbricazione di esplosivi. Aveva postato messaggi dal contenuto terroristico sia su Youtube che su WhatsApp e aveva diffuso una serie di video commemorativi di Osama Bin Laden oltre che tutorial per la fabbricazione di ordigni esplosivi, tra cui le bombe al plastico. La Digos l'aveva rintracciata e arrestata in un'abitazione che aveva preso in affitto al Palazzo di vetro di viale Nervi, a Latina.