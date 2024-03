Traffico di auto rubate, sgominata l'organizzazione: i ricettatori a Latina

Un'ordinanza cautelare a carico di otto persone è stata eseguita tra le province di Trento, Bologna, Forlì- Cesena, Roma e Latina per un'associazione a delinquere finalizzata a reati contro il patrimonio, tra cui furti e ricettazione di auto. L'indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Trento è iniziata a gennaio del 2018, dopo il furto di tre veicoli ai danni di un concessionario. L'attività investigativa ha poi portato a scoprire un'organizzazione criminale che si occupava proprio di rubare auto i concessionarie e abitazioni private.

Grazie alla collaborazione di un basista, le auto rubate venivano poi consegnate, a ricettatori italiani in Romagna e in provincia di Roma e quindi consegnate all'estero a ricettatori sloveni. Secondo la ricostruzione, il gruppo effettuava dei sopralluoghi e individuava l'obiettivo da colpire grazie al basista e dopo varie ricognizioni metteva poi a segno il furto. Strategico nell'organizzazione è stato il ruolo di due concessionarie del Lazio, facenti capo a due degli indagati, padre e figlio, che svolgevano il ruolo di ricettatori. Al centro dell'indagine, considerato promotore della rete, un cittadino albanese che durante la sua permanenza in carcere sfruttava i permessi premio per fare i colpi. Proprio quest'ultimo che si occupava del reclutamento dei ladri.

Nel dettaglio, agli indagati vengono contestati 11 furti di cui 2 tentati, dal 2018 al 2022, tra Trento e Bologna per un totale di 15 tra auto e moto rubate. Il gruppo usava cambiare continuamente targa ai veicoli per depistare le forze dell'ordine, percorrere strade secondarie prive di videosorveglianza, utilizzare mezzi pubblici per raggiungere gli obiettivi, travisare il volto con passamontagna durante l'esecuzione del reato. Durante la fase preparatoria i soggetti rubavano targhe da veicoli di uguale marca e modello da apporre successivamente sulle auto rubate in modo da evitare di essere individuati e fermati dalle forze dell'ordine durante i vari spostamenti. Altri cambi di targhe venivano effettuati anche dopo l'asportazione dei mezzi e durante in fase di consegna ai vari ricettatori sia italiani, nelle province di Forlì-Cesena, Latina e Roma, che esteri, in particolare in Slovenia.