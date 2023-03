Scacco alla banda di trafficanti di droga: sequestrato oltre un chilo di stupefacente

Scacco a una banda di trafficanti di droga attiva nel territorio di Ardea e nelle zone limitrofe: a disarticolare il gruppo sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Roma che hanno denunciato sei persone - cinque italiani e uno sloveno - nonché eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura.

Il provvedimento, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico rispettivamente per i due capi del gruppo, scaturisce dalle indagini condotte dalle fiamme gialle della Compagnia di Pomezia; indagini che sono state avviate in seguito ad alcuni sequestri di sostanze stupefacenti eseguiti nelle piazze di spaccio.

Nel corso delle attività i militari, supportati dalle unità cinofile antidroga del Gruppo Fiumicino, hanno sequestrato oltre un chilo di droga tra marijuana e cocaina.

“L’operazione - spiegano dal Comando provinciale di Roma - rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dalla guardia di finanza della Capitale”.