Traffico di droga: sfuggì all’arresto, ricercato rintracciato dopo oltre due anni di latitanza

Latitante da due anni, dopo che era riuscito a sfuggire all’arresto nell’ambito dell’operazione Alba Bianca con cui i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia avevano disarticolato un sodalizio criminale dedito al narcotraffico di cocaina principalmente nel territorio di Cori, è stato arrestato nei giorni scorsi in provincia di Cremona. L’uomo di 54 anni di origini straniere è finito agli arresti domiciliari; era ricercato dal 2021 ed è stato arrestato nei giorni scorsi in paese da parte dei militari di Solarolo Rainerio dando esecuzione alla misura cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma.

Misura cautelare che è conseguenza delle indagini dei carabinieri di Aprilia che nel 2021 avevano arrestato otto persone e notificato altre due misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse rivolte agli indagati erano di associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di cocaina nell’ambito dell’indagine Alba Bianca con cui era stato accertato il ruolo di capi e promotori del gruppo con i tre fratelli, di origine straniera ma da anni trasferitisi in provincia di Latina, che si occupano delle forniture di stupefacenti e del reclutamento di nuovi giovani spacciatori da inserire nell’associazione al fine di soddisfare le numerose richieste dei clienti. La base logistica del sodalizio era a Giulianello, luogo strategico poiché posto al confine con la provincia di Roma e dotato di vie di accesso facilmente controllabili da parte dei membri del sodalizio. Le indagini avevano permesso di accertare la disponibilità in capo agli indagati non solo di significative quantità di cocaina, ma anche di ingenti quantitativi di denaro.

E il 54enne arrestato a Solarolo Rainerio faceva parte del gruppo, ma nel momento in cui era scattata l’operazione, e anche successivamente, non era stato rintracciato; per questo motivo, nel febbraio del 2021, dopo le vane ricerche da parte dei militari il gip del Tribunale di Roma aveva dichiarato la sua latitanza. Quindi era ricercato da circa due anni e mezzo, periodo durante il quale non era mai stato fermato e controllato perché probabilmente aveva lasciato il paese.

I militari di Solarolo Rainerio nelle scorse settimane avevano notato la presenza di un uomo che girava per il paese e che non conoscevano. Avevano deciso di capire chi fosse e hanno acquisito i suoi dati anagrafici, accertando che era ospitato a casa del figlio. Hanno effettuato una verifica con le banche dati in uso e hanno saputo che era ricercato da tempo per essere sottoposto agli arresti domiciliari per quell’indagine sullo spaccio di droga. A quel punto, si sono presentati a casa sua e lo hanno identificato, verificando che era proprio il ricercato. Il 54enne arrestato è stato posto ai domiciliari.