Tragedia sul lungomare di Sabaudia, donna muore in spiaggia per un malore

Tragedia sul lungomare di Sabaudia dove un’anziana donna è deceduta probabilmente a causa di un malore. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 luglio, sulla spiaggia della città delle Dune

Sul litorale è stata fatta intervenire anche un’eliambulanza, ma per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. La donna, da quanto si apprende, si trovava sulla spiaggia quando avrebbe accusato un malore. Compresa la gravità della situazione subito è scattato l’allarme al 118, ma una volta giunti sul lungomare i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la donna deceduta nonostante i soccorsi.