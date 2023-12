Trasporti: “Lo sciopero non ferma le aggressioni. Picchiato un operatore a Latina”

Aggredito e picchiato proprio nel giorno in cui i trasporti si fermavano per uno sciopero indetto dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal per accendere i riflettori sulle condizioni di sicurezza nelle quali operano i lavoratori, spesso vittime di episodi di violenza nei loro confronti. E’ accaduto a Latina a un operatore della Csc che soccorso ha riportato una prognosi di 10 giorni.

A denunciare quanto accaduto lo scorso 7 dicembre è stata la stesso sindacato attraverso una nota. “Giovedì a Latina, proprio nel giorno dello sciopero in cui abbiamo ribadito la necessità di fermare questa scia di aggressioni al personale del trasporto pubblico locale, un operatore è stato picchiato. Prima che iniziasse la nostra protesta l’operatore d’esercizio della Csc di Latina è stato aggredito riportando una prognosi di 10 giorni, a riprova che non si può mai abbassare la guardia”.

“Le aggressioni quest’anno - commenta il segretario regionale della Faisa Cisal Gianluca Donati - sono aumentate circa del 10%. A l’operatore va tutta la nostra solidarietà. Alle istituzioni, alle aziende, chiediamo di adottare provvedimenti legislativi adeguati, che scoraggino i malintenzionati con pene certe, e convincere le aziende a costituirsi parte civile. Questa scia di aggressioni - conclude il sindacalista - rappresenta una vera e propria emergenza che non può essere più sottovalutata”.