Treni: riattivata la linea dell'alta velocità, ma nuovi ritardi e disagi sulla Roma- Napoli via Formia

Mentre Trenitalia annuncia il ripristino della linea dell'alta velocità, dopo l'incidente di venerdì scorso al treno Torino- Napoli nella galleria Serenissima, e la graduale ripresa anche della circolazione dei treni regionali Roma- Napoli che in questi giorni avevano subito cancellazioni e ritardi, questa mattina i pendolari della linea Roma- Napoli via Formia hanno subito altri inconvenienti.

Dalle 8 di oggi,mercoledì 8 giugno, il traffico ferroviario è stato infatti rallentato in direzione Napoli a causa di un guasto tecnico ai sistemi di gestione della circolazione tra le stazioni di Fondi e Formia. E' stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione e Trenitalia ha poi annunciato la ripresa regolare del traffico intorno alle 9,14, in seguito all'intervento tecnico.

I treni Interciy e i regionali hanno però registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti.