Guasto sulla linea: disagi sulla Formia – Roma, oltre un'ora di ritardo per i treni

Disagi per i pendolari pontini diretti alla Capitale: dalle 6.30 di questa mattina, infatti, la circolazione dei treni sulla Formia – Roma, direzione Roma è stata fortemente rallentata a in prossimità di Monte San Biagio a causa di un inconveniente tecnico alla linea. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi che hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità della linea stessa.

Dopo circa un’ora, come comunicano da Rete Ferroviaria Italiana, il traffico ferroviario ha iniziato a tornare progressivamente alla normalità. Inevitabili le ripercussioni con ritardi che si sono accumulati anche fino a 70 minuti per 6 treni regionali e rallentamenti di 30 minuti per un Intercity