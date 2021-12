Treni, guasto sulla linea Roma-Formia: ritardi e disagi per i pendolari

Dopo ieri, un’altra mattinata di disagi quella di oggi, giovedì 2 dicembre, per i pendolari pontini che si muovono sulla tratta ferroviaria Roma-Formia. A causa di un inconveniente tecnico alla linea, infatti, la circolazione dei treni tra Cisterna e Latina è stata fortemente rallentata per molte ore a partire da questa mattina all’alba.

Il traffico ferroviario, infatti, come hanno aggiornato da Rfi, ha iniziato a tornare regolare solo poco prima delle 11. Pesanti gli effetti sulla ciroclazione dei treni; sono stati registrati ritardi fino a 30 minuti per 5 treni Intercity e fino a 70 minuti per 20 treni Regionali; altri due Regionali cancellati e 5 limitati nel percorso.