Inconveniente tecnico sulla linea Roma-Formia, traffico rallentato e treni in ritardo

Disagi nella mattinata di oggi in direzione Roma; rallentamenti fino a 40 minuti anche per alcuni convogli regionali

Disagi nella mattinata di oggi, giovedì 25 marzo, per i pendolari pontini che si muovono sulla tratta ferroviaria Roma-Formia. A causa di un inconveniente tecnico alla linea, infatti, a partire dalle 7.30 il traffico ferroviario è stato rallentato in prossimità di Torricola in direzione Roma.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Solo qualche minuto prima delle 9 la circolazione dei treni ha iniziato a tornare regolare.

Da quanto fanno sapere da Rfi, sono stati registrati rallentamenti fino a 40 minuti per 2 Intercity e 13 Regionali.