Incendio vicino ai binari: circolazione dei treni sospesa, ritardi e cancellazioni

Coas treni nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 giugno per un incendio nei pressi dei binari.

Interessata la linea Roma-Formia; la circolazione dei convogli, come comunica Rfi, è infatti stata sospesa intorno alle 15 tra Campoleone e Cisterna dove stanno operando i vigili del fuoco per domare il rogo in prossimità della sede ferroviaria.

E’ in corso anche l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Si fanno sentire gli effetti sulla mobilità; i treni sono fermi nelle opportune stazioni e potranno subire rallentamenti, limitazioni di percorso, cancellazioni.