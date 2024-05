Treno fermo per un inconveniente tecnico: ritardi e disagi sulla linea

Ritardi e disagi: mattinata difficile quella di oggi, mercoledì 8 maggio, per chi si muove sulla linea ferroviaria Roma - Formia. La circolazione dei treni infatti poco prima delle 11 è stata sospesa in prossimità di Priverno e in direzione Formia per un inconveniente tecnico a un conoglio.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi ed è stato predisposto l'invio di un locomotore di soccorso per liberare la linea. Terminato l’intervento sul convoglio fermo, circa due ore dopo il traffico ferroviario ha iniziato a tornare alla normalità

Si sono comunque fatti sentire gli effetti sulla mobilità: come riporta Rete Ferroviaria Italiana, infatti sono stati registrati rallentamenti fino a 65 minuti per un intercity, e fino a 45 minuti per un regionale; un altro treno intercity e un regionale sono stati limitati nel percorso.