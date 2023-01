“Investimento di animali di grossa taglia”: treni in ritardo e disagi sulla linea regionale

“Investimento di animali di grossa taglia”: questo, come spiega Rete Ferroviaria Italiana, il motivo per cui nel primo pomeriggio di oggi i treni della linea Roma - Napoli, via Formia hanno subito dei ritardi con disagi anche per i pendolari pontini.

Poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 25 gennaio, la circolazione ferroviaria è stata rallentata tra Torricola e Roma Casilina proprio per l’”investimento di animali dii grossa taglia" da parte di un treno. Dopo circa una mezz’ora il traffico ha iniziato a tornare regolare grazie all’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea, ma sono stati registrati rallentamenti fino a 35 minuti per un Intercity e quattro regionali.

Ma già nella mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea linea Roma – Nettuno/Formia aveva subito dei disagi per un inconveniente tecnico in prossimità di Campoleone. Come hanno aggiornato da Rfi, ci sono stati dei rallentamenti fino a 20 minuti per un Intercity, fino a 40 minuti per 8 regionali, 2 regionali cancellati, mentre un convoglio è stato limitato nel percorso.