Guasto sulla linea Roma-Napoli via Formia: treni in tilt, ritardi di 120 minuti

Mattinata di disagi per i pendolari che viaggiano sulla tratta per raggiungere la Capitale. La comunicazione di Trenitalia e la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria

Mercoledì di disagi per i pendolari della linea ferroviaria Napoli-Roma via Formia. Dalle 7 di questa mattina, 3 febbraio, il traffico è rallentato a causa di un guasto alla linea tra Minturno e Formia. Secondo l'ultimo aggiornamento delle 8,30 fornito da Trenitalia la circolazione risulta sospesa ed è in corso l'intervento dei tecnici.

Molti treni Intercity e regionali hanno subito ritardi, rallentamenti o cancellazioni. I ritardi per i convogli in viaggio hanno raggiunto 120 minuti. E' in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria ed è stato attivato