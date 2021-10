Treni: ripristinata la circolazione sulla linea Roma - Napoli, ma si registrano ancora disagi

E’ stata riattivata alle 5 di oggi, venerdì 8 ottobre, la circolazione ferroviaria sulle linee Roma-Napoli (via Formia) e Roma – Nettuno, sospesa tre giorni fa per i danni provocati dal maltempo agli impianti tecnologici della linea e della stazione di Torricola.

Questa matitna, però, si registrano ancora disagi per i prendolari. Come comunicano da Rete Ferroviaria Italiana, infatti, la circolazione dei treni sulle due linee è in graduale ripresa, ma ci sono ancora effetti sulla mobilità e permangono dei rallentamenti e dei ritardi. Trenitalia ieri, infatti, nell’annunciare la ripresa del traffico ferroviario, aveva spiegato che gli impianti della stazione di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità.

Al momento, secondo l’ultimo aggiornamento, si registrano 90 minuti di ritardi ed è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria. Resta attivo il servizio sostitutivo con bus da Latina e Nettuno a Roma e il servizio di smart caring.