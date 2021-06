Fratellini ed anziano uccisi ad Ardea, Zingaretti: “Una tragedia che lascia sgomenti”

“Una tragedia che lascia sgomenti con lo strazio nel cuore”: con queste parole il presidente della Regione Nicola Zingaretti ha commentato quanto accaduto nella giornata di oggi ad Ardea dove due fratellini di 5 e 10 anni sono morti insieme ad un anziano dopo essere stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco. Ad esploderei un 34enne con problemi psichici che subito dopo si è barricato in un’abitazione dove si è tolto la vita.

Una tragedia che ha sconvolto non solo la città di Ardea, ma l’intero Paese che si è stretto intorno alle famiglie delle tre vittime. “Oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità - ha aggiunto il governatore del Lazio Ziongaretti -. Rivolgo le condoglianze mie e della Regione Lazio alle famiglie delle vittime e la totale vicinanza alla comunità di Ardea e del consorzio provate dalla drammaticità degli avvenimenti”.

Questa mattina tra i primi a dare la notizia della morte dei due fratellini dopo quella dell’anziano era stato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Ho ricevuto ora una telefonata che non avrei mai voluto avere, il Direttore Sanitario dell'Ares 118 mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini. Il primo - aveva detto - a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino. Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l'accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all'intera comunità di Ardea che oggi vive un terribile lutto per questa tragedia".