Maltempo, violenta tromba d’aria sul litorale: alberi caduti e serre distrutte

Continua a fare danni il maltempo nella provincia di Latina. E ancora una volta ad essere colpita è particolarmente la zona del litorale. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 settembre, una tromba d’aria si è abbattuta sulle aree tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo, anche a ridosso di importanti arterie come la Pontina e la Migliara 56.

Numerosi gli interventi in corso da parte dei vigili del fuoco in seguito alle tante segnalazioni che sono giunte al centralino del 115. Molte delle segnalazioni riguardo alberi sradicati e caduti, tetti scoperchiati, mentre sono già ingenti i danni nelle aziende agricole (come si può vedere nella foto in basso di Ubaldo Coco scattata nella zona di Borgo Montenero a San Felice Circeo postata su Facebook da Meteo Lazio); la tromba d'aria ha infatti scoperchiato il tetto di un'azienda e distrutto alcune serre. Disagi anche per la popolazione, a causa di molti allagamenti; è stata deviata anche la viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via Migliara 56.