Truffa online: paga 400 euro di caparra ma la casa non esiste

Ancora una truffa per l'affitto di una casa. I carabinieri di Sperlonga, dopo un'articolata indagine scaturita dalla denuncia della vittima, hanno identificato e denunciato la responsabile: una donna di origine campana già gravata da precedenti di polizia. Secondo quanto ricostruito, attraverso una falsa inserzione pubblicitaria su una piattaforma web, era riuscita a farsi consegnare una somma di denaro quale caparra per l'affitto di un appartamento a Sperlonga.

L'appartamento però non esisteva e la vittima lo ha scoperto solo dopo aver effettuato un bonifico di 440 euro. A quel punto ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto.

L'episodio ancora una volta evidenzia che questo tipo di reati sono ormai sempre più frequenti. L'Arma dei carabinieri invita i cittadini a tenere alta la guardia soprattutto nel periodo natalizio, quando gli acquisti in rete sono sempre più frequenti. Per difendersi dalla truffe si ricorda che pin e carte di pagamento non devono mai essere associate, che occorre sempre fare attenzione a spyware e virus informatici quando si opera online o si naviga dallo smartphone e che è bene utilizzare notifiche con sms o app che consentono di monitorare costantemente i prelievi.