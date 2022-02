Anziana truffata a Scauri: si finge suo nipote e riesce a spillarle 8mila euro in monili d’oro

Resta alta da parte dei carabinieri l’attenzione, soprattutto nella zona del sud pontino, per il contrasto al deprecabile fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Dopo l’arresto a Terracina di un uomo di 62 anni, i militari della Stazione di Scauri di Minturno hanno denunciato due persone di Napoli che hanno truffato una 78enne del posto.

Sono state le indagini avviate dai militari dopo la denuncia da parte dell’anziana ai carabinieri, rese possibili grazie prevalentemente all’acquisizione dei tabulati relativi alla conversazione intercorsa tra la vittima e gli autori del raggiro, che hanno permesso di ricostruire quanto accaduto lo scorso 11 febbraio ed identificare i due truffatori che hanno agito utilizzando il solito “metodo della telefonata” con cui sono riusciti a spillare alla donna circa 8mila euro di monili in oro.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, un uomo, qualificatosi al telefono come nipote della vittima, ha indotto quest’ultima a consegnare ad un altro soggetto, successivamente recatosi presso la sua abitazione, diversi monili in oro dal valore complessivo di euro 8000 per la consegna di alcune raccomandate. Al termine delle indaagini sono così scattate le denunce alla Procura di Cassino.

Intanto continua l’opera di sensibilizzazione da parte dei carabinieri, attraverso la consegna delle brochure, distribuite presso le chiese, i circoli ricreativi per anziani e gli uffici postali. Inoltre l'Arma nelle zone periferiche sta effettuando un porta a porta per far sentire la giusta vicinanza a quelle persone delle fasce di età più deboli e spesso sole. La finalità non è solo quella di mantenere alta l’attenzione delle potenziali vittime sul fenomeno e ad una maggiore diffidenza nei confronti degli sconosciuti, ma anche quella di indurle a non avere remore o vergogna nello sporgere denuncia.