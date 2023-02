Truffano un’anziana con il finto pacco per il nipote e si fanno consegnare 10mila euro

E’ una donna di Gaeta la vittima dell’ennesima truffa messa a segno nei confronti di persone anziane. Un fenomeno che nel 2022 nella provincia di Latina ha conosciuto un’importante crescita con numeri impietosi, e nei confronti del quale è alta l’attenzione delle forze dell’ordine.

Per la truffa, su cui hanno indagato i carabinieri della Stazione Giffoni Valle Piana, nella provincia di Salerno, è stata eseguita dai militari una misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura di Salerno, nei confronti di un 41enne e un 19enne di Napoli.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, come riporta SalernoToday, i due si sarebbero fatti consegnare dall'anziana donna, spacciandosi per spedizionieri, 10mila euro in contanti e alcuni monili in oro necessari per sbloccare una presunta consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.

Ma al termine delle indagini i truffatori sono stati identificati dai carabinieri e così il 41enne è finito agli arresti domiciliari mentre per il 19enne è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Napoli.