Fingono l’arresto del figlio: così truffano un anziano e vanno via con un bottino da 40mila euro

Un’altra importante operazione nell’attività di contrasto alle truffe in danno degli anziani è stata messa a segno dai carabinieri a Cori dove sono stati arrestati due uomini, un 50enne un 35enne della provincia di Caserta. Il servizio rientra nell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno particolarmente avvertito in quest'area e anche in altre zone della provincia, nell'ambito delle strategie di contrasto richieste dal comandante provinciale di Latina, colonnello Lorenzo D'Aloia, e pianificate con il Reparto Territoriale di Aprilia.

Lo scorso venerdì 17 febbraio in particolare, i militari della Stazione di Cori, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per delle truffe in corso in danno di anziani residenti nel centro storico, hanno eseguito un servizio di osservazione nel corso del quale hanno notato proprio la presenza di un veicolo sospetto, risultato a noleggio, al cui interno vi era un uomo che sembrava stesse aspettando l'arrivo di un'altra persona.

L’auto è stata quindi monitorata e di fatto, di lì a poco, è sopraggiunto un altro uomo che è salito a bordo; poi i due si sono allontanati. La vettura è stata così fermata e controllata dai carabinieri che nel corso delle verifiche hanno accertato come i due avessero appena perpetrato una truffa. La vittima è un 94enne intimorito da una richiesta telefonica giunta da un sedicente figlio il quale gli aveva che se non avesse corrisposto una somma di denaro, come pagamento di un verbale di sanzione amministrativa, lo avrebbero arrestato. Così, attraverso questa leva psicologica i truffatori sono riusciti a farsi consegnare un ingente quantitativo di monili in oro del valore di circa 40mila euro che una volta recuperati dai militari sono stati restituiti alla vittima che ha sporto denuncia nei loro confronti.

I due arrestati sono stati posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Solo qualche giorno prima, sempre a Cori, i carabinieri avevano arrestato altri due uomini, della provincia di Napoli, accusati di essere i responsabili di una truffa a un’anziana. “Va evidenziato - viene spiegato in una nota - come le condotte dei cittadini che comunicavano ai carabinieri i tentativi di truffe forniscono ulteriore positivo riscontro alla serie di continue conferenze che i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia svolgono nei centri anziani, al fine di fornire utili strumenti agli anziani ci e alle persone che a questi sono vicini per cogliere in anticipo l'esposizione ad una truffa”.