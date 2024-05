Si finge il figlio e chiede denaro: l'anziano cade nella truffa e perde 1.000 euro

Ha contatto l'anziana vittima, un uomo di 78 anni di Cisterna, e ha finto di essere suo figlio. Con un messaggio sul cellulare ha riferito di non poter utilizzare il telefono perché era caduto nell'acqua ed era stato costretto quindi a cambiare numero. Con questo stratagemma ha quindi invitato l'anziano a contattarlo sul nuovo numero, l'utenza da cui appunto proveniva il messaggio.

L'uomo, fino a quel momento ignaro del raggiro, ha risposto e a quel punto il truffatore ha svelato il suo piano: ha detto di aver urgente bisogno di effettuare un pagamento e ha chiesto quindi che gli venisse effettuata una ricarica da mille euro su una carta prepagata, di cui ha fornito tutti i dati.

Il 78enne ha eseguito le indicazioni e ha accreditato la somma richiesta. Solo più tardi, sentendo suo figlio, si è reso conto di essere stato truffato e ha sporto denuncia rivolgendosi ai carabinieri della stazione di Cisterna. Attraverso gli elementi raccolti, i militari sono riusciti a identificare il responsabile e a denunciarlo in stato di libertà per il reato di truffa. Si tratta di un uomo residente in provincia di Caserta, con numerosi precedenti di polizia.