C’è anche un avvocato di 45 anni di Minturno tra le 10 persone coinvolte in una maxi inchiesta sulle truffe alle assicurazioni con gli incidenti falsi nel territorio campano, tra le province di Napoli e Caserta. Per loro, tra cui anche tre medici e due avvocati, è stata fissata l’udienza preliminare e dovranno presentarsi davanti al gup del tribunale di Napoli il prossimo 20 giugno

Come riporta CasertaNews, secondo l'accusa avrebbero fatto parte di un'associazione finalizzata a truffare le assicurazioni con falsi incidenti al cui vertice c'era un elemento ritenuto vicino al clan Puca. I medici in servizio negli ospedali di Frattamaggiore e Marcianise avrebbero rilasciato certificati falsi, attestanti lesioni per incidenti stradali mai avvenuti. Gli avvocati coinvolti, invece, avrebbero non solo predisposto gli atti per ottenere i risarcimenti ma anche individuato falsi testimoni per i processi. Almeno 22 le truffe finite nel mirino degli inquirenti.

Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Luigi Marrandino, Luca Viggiano, Sabato Graziano, Alfonso Quarto, Claudio Parisi, Alessio Ruoppo, Dario Gagliano, Isidoro Niola, Massimo Montanaro.