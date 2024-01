Truffa con l’assicurazione online: il flusso di denaro per il pagamento porta a un 29enne

Un giovane di 29 anni della provincia di Latina è stato denunciato dalla polizia di frontiera di Catania per una truffa con le assicurazioni online.

L’indagine, come riporta CataniaToday, ha reso il via proprio dalla denuncia presentata dalla vittima, una donna la quale ha raccontato che dovendo stipulare una polizza assicurativa si era affidata al web per cercare una tariffa più conveniente. Così ha trovato il numero di telefono di una nota compagnia assicurativa online che, a prima vista, sembrava autentico. Allettata dalla proposta vantaggiosa, ha formulato il numero e ha seguito le indicazioni comunicatele dall’interlocutore telefonico per effettuare il pagamento.

Ma con il passare del tempo la documentazione relativa al contratto assicurativo che il presunto intermediario le avrebbe dovuto inviare via chat non è arrivata e dopo aver atteso invano ha deciso di ricontattarlo per sollecitare l’invio. Ma l’uomo, avendo già incassato la somma, non le ha più risposto.

La donna avendo capito di essere stata vittima di una truffa si è quindi rivolta alla squadra di polizia giudiziaria dello “Scalo Marittimo” che, raccolta la denuncia, ha iniziato accurate indagini e tracciando il flusso di denaro che era stato versato a pagamento del contratto fasullo è riuscita a identificare l’autore del raggiro, appunto il giovane già noto per analoghi precedenti di polizia.