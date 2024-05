Acquista 150 di olio extravergine in un frantoio ma paga con un bonifico falso

Ha acquistato ben 150 litri di olio extravergine d'oliva da un frantoio di Priverno. Il costo ammontava complessivamente a 2.100 euro, ma l'uomo, un 50enne di Roma, ha pagato con un bonifico falso.

Quando si è accorta della truffa, alla titolare del frantoio non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri e sporgere denuncia contro l'acquirente e un altro suo complice rimasto al momento ancora da identificare. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Priverno l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa