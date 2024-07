Vendono biglietti falsi per un concerto: denunciati due truffatori

I Carabinieri della stazione di Latina Scalo, a conclusione di una specifica attività info-investigativa, hanno denunciato due persone che si spacciavano come titolari di un’agenzia di vendita di biglietti online. I due, in realtà, si erano impossessati della somma di euro 352 versati da una vittima per l’acquisto di un evento musicale svoltosi a Roma: i biglietti erano in realtà contraffatti, così i due sono stati denunciati.