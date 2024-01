Acquista un motorino online, ma era una truffa

Una nuova truffa online smascherata dai carabinieri. Due questa volta i responsabili identificati e denunciati in stato di libertà, due fratelli calabresi di 42 e 43 anni, con alle spalle precedenti analoghi.

La vittima è un giovane di Santi Cosma e Damiano, che era stato attirato dall'annuncio di vendita di uno scooter online a buon prezzo: 650 euro. Ha così effettuato il bonifico della cifra richiesta, ma è caduto nel tranello e lo scooter non lo ha mai ricevuto. Dopo il versamento dei soldi, non ha più ricevuto risposta e non è più riuscito a contattare i presunti venditori. Alla vittima non è rimasto altro che denunciare tutto ai carabinieri che, attraverso accertamenti e verifiche, sono riusciti a risalire all'identità dei truffatori, entrambi residenti a Crotone, e a denunciarli in stato di liberà.