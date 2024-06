“Vendo biglietti per il concerto di Vasco Rossi”: ma era una truffa

“Vendo biglietti per il concerto di Vasco Rossi”: ma era tutta una truffa. Un giovane di 20 anni della provincia di Latina è stato denunciato dai carabinieri per il raggiro in cui è caduto una 30enne, residente nel maceratese.

Come si legge su AnconaToday, l’annuncio riportava la disponibilità a vendere due biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Milano alla cifra di 240 euro. Ma era tutto finto, un’esca gettata per attirare uno dei tanti fan del rocker di Zocca disposto quindi a comprare i tagliandi per il grande evento.

E così è stato. La giovane dopo aver visto l’annuncio su internet ha infatti deciso di acquistare i biglietti. Ma una volta versato il denaro c'è stata l’amara sorpresa dal momento che non è riuscita a entrare in possesso dei tagliandi. Da qui la denuncia ai carabinieri di Cupramontana e Fabriano, i quali si sono subito messi sulle tracce del venditore, riuscendo a risalire al 20enne residente a Latina, che è stato rintracciato e denunciato per truffa.