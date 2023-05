Compra ricambi d'auto online ma è una truffa architettata da padre e figlio

Una nuova truffa online è stata messa a segno nel Vco, provincia di Verbano Cusio Ossola, dove la polizia di Verbania ha denunciato due uomini di 73 e 44 anni, padre e figlio, entrambi residenti in provincia di Latina e accusati di truffa in concorso.

Vittima del raggiro, un 28enne che aveva acquistato ricambi per la sua auto su internet; che ovviamente non ha mai ricevuto. Il giovane ha quindi denunciato l'accaduto alla polizia, a cui ha riferito di aver contattato un venditore navigando online con cui si era accordato telefonicamente per l'acquisto, pagando la merce con una ricarica effettuata su una carta prepagata. A distanza di tempo però i pezzi di ricambio non gli sono mai stati consegnati.

L'indagine ha preso il via appunto in seguito alla denuncia presentata alle forze dell'ordine e dal numero della carta prepagata gli agenti della squadra mobile sono riusciti a risalire ai due responsabili. Si tratta di padre e figlio, originari e residenti nella provincia pontina. Il primo si era occupato della trattativa telefonica con l'acquirente, il secondo ha invece fornito la prepagata su cui la vittima ha versato la somma pattuita.