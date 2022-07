Vendono una Playstation online, ma è una truffa: due giovani incastrati dai carabinieri

Due giovani della provincia di Latina sono stati denunciati dai carabinieri di Spoleto perché considerati i responsabili di una truffa online.

Le indagini sono state condotte dai militari e hanno permesso di chiudere il cerchio attorno ad un ragazzo di 27 anni e ad un 19enne che avrebbero raggirato un residente nel comune in provincia di Perugia intascando indebitamente il denaro senza consegnare la merce oggetto della compravendita.

Come riporta PerugiaToday, i due giovani pontini secondo quanto accertato si sarebbero fatti accreditare 400 euro da uno spoletino per una Playstation messa in vendita in una piattaforma online. I militari, sulla base delle denuncia presentata dalla vittima, sono risaliti ai due ragazzi.