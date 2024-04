Ruba 210 euro con falsa inserzione pubblicitaria online: 65enne pontina accusata di truffa

Al termine delle indagini partite in seguito alla denuncia-querela presentata da una cittadina residente a Arnasco, in provincia di Savona, i carabinieri di Roccagorga hanno deferito in stato di libertà una donna residente nel paese in provincia di Latina, accusata di truffa. La signora, una 65enne, con artifizi e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su una piattaforma online, sarebbe riuscita a farsi accreditare su una carta prepagata a lei intestata la somma di 210,00 euro come acconto per l’apertura di una pratica per la stipula di un finanziamento.