Truffa dello specchietto, si fanno dare 200 euro per un danno mai avvenuto: denunciati

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri della Tenenza di Gaeta in seguito ad una truffa attuata con il cosiddetto “metodo dello specchietto”. Nei guai sono finiti due uomini di 45 e 26 anni, entrambi della provincia di Napoli.

Secondo quanto ricostruito, i due erano riusciti ad indurre la vittima di 44 anni di Gaeta a fare loro un bonifico di euro 200 come compenso del danno dello specchietto dell'auto, di fatto mai avvenuto. Smascherati per loro è scatatta la denuncia in stato di libertà.

Si mantiene alta, soprattutto nel territorio del sud pontino, l’attenzione dei carabinieri nei confronti del fenomeno delle truffe che si concretizza non solo con attività di repressione, ma anche di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.