Tenta la truffa dello specchietto, 32enne denunciato per la seconda volta in due settimane

Denunciato per la seconda volta in due settimane per aver tentato la cosiddetta truffa dello specchieto. Protagonista un giovane di 32 anni della provincia di Siracusa incastrato dai carabinieri.

E’ stata la vittima, una di 34 anni di Pomezia, a rivolgersi ai militari della locale Stazione raccontando che mentre stava guidando la sua auto nel centro di Torvajanica ha sentito un forte rumore, come se avesse urtato qualcosa e, subito dopo, è stata avvicinata da uno sconosciuto che le contestava di aver urtato e danneggiato la sua auto.

La donna, certa di non essere coinvolta nel sinistro e fiutata la possibile “truffa dello specchietto", si è immediatamente allontanata recandosi dai carabinieri i quali, grazie alla sua descrizione, sono riusciti a individuare l'autore, già resosi responsabile in passato di episodi simili.

La vittima ha riconosciuto con certezza il giovane, subito segnalato all'Autorità Giudiziaria. Il 32enne, infatti, era già stato denunciato sempre dai carabinieri della Stazione di Torvajanica per aver commesso lo stesso reato due settimane prima.