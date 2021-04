Telefono acquistato online e mai ricevuto: denunciato un 43enne per ricettazione

Un telefono acquistato online e di fatto mai ricevuto, nonostante la consegna del pacco risulti effettuata. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Ausonia sullo strano caso che ha visto come vittima una persona di Pontecorvo, nella provincia di Frosinone; indagini che intanto hanno portato alla denuncia in stato di libertà per ricettazione di un uomo di 43 anni residente ad Itri, già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio.

L’attività info-investigativa dei militari, come riporta FrosinoneToday, ha preso il via dopo la denuncia querela presentata dalla vittima la quale ha riferito di non aver mai ricevuto un telefono cellulare in precedenza ordinato tramite internet. Non solo, ma dopo quanto accaduto aveva interpellato il “corriere” incaricato e questi gli aveva anche confermato l’avvenuta consegna presso il suo domicilio.

Le indagini eseguite, anche con le verifiche dei tabulati telefonici del cellulare sottratto alla vittima, hanno permesso di accertare che lo smartphone era stato ceduto dal pontino in un negozio di telefonia di Minturno per una permuta con altro cellulare. Tuttora sono in corso le attività per arrivare all’identificazione di chi ha ritirato inizialmente il pacco contenente il cellulare.