Truffe agli anziani, l’incontro con la polizia a Sezze: i consigli su come difendersi

Proseguono le iniziative da parte della polizia nei confronti degli anziani, spesso vittime del deprecabile fenomeno di truffe e raggiri messo in atto da persone senza scrupoli che approfittano della loto fragilità.

Per questo il vice questore Marco De Bartolis, insieme al commissario capo Valeria Morelli, nei gironi scorsi presso il centro sociale anziani di via Marconi a Sezze, alla presenza anche del sindaco Lidano Lucidi, hanno incontrato i cittadini per fornire consigli e suggerimenti sulle buone pratiche da adottare per tutelarsi ed abituarsi a mantenere comportamenti protettivi.



Ai presenti è stato ribadito quanto sia importante che ogni episodio sia sempre segnalato e che, per qualsiasi dubbio, può essere sempre richiesto l’intervento di una pattuglia attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112.Analoghe iniziative, già recentemente tenutesi a Latina e in altri centri della provincia, saranno ripetute anche in futuro per garantire sempre maggior sicurezza per gli anziani.